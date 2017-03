Amici16: Michele è il primo eliminato. Vinta la sfida degli ascolti ma senza boom

di Ida Di Grazia

La sfida del sabato sera si riaccende e ancora una volta l'armata De Filippi batte quella di Milly Carlucci.La prima puntata del serale di Amici ha superato i 4 milioni di ascoltatori, mentre Ballando con le Stelle raggiunge i 3 milioni e 640mila.A differenza degli anni precedenti non c'è stato un vero e proprio boom (nel 2015 oltre 5,5 milioni di ascoltatori si erano sintonizzati su canale5), la pausa la scorsa settimana di mediaset ha fatto bene allo show di Rai 1 che quest'anno può contare su un cast davvero molto forte.Il talent show di Maria De Filippi quast'anno ha una giuria completamente rinnovata, cambio di guardia anche per i coach , resta solo Elisa.Morgan da giudice passa a coach della squadra bianca e porta a casa la sua prima vittoria. Elisa, orfana di Emma, ospite ieri sera, perde il suo primo pezzo.Nella sfida finale tra bianchi e blu a perdere il ballottaggio è il cantante Michele Perniola, i professori e i giudici hanno salvato Shady .Ospiti di questa prima puntata oltre ad Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, anche i Clean Bandit e Jasmine Thompson. Per la parte comica si sono esibiti Luca e Paolo, mentre il giudice per una sera è stato Luca Zingaretti.