Le eccellenza in vetrina: un successo che riempie la piazza di Castelraimondo

di Stefano Fabrizi

Cucinelli, una presenza di prestigio

Un parterre importante

Una serata contro il terremoto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un anno decisamente positivo per il promoter Vladimiro Riga che ha infilato un successo dietro l’altro: la Pedalata per la vita a Senigallia, i Premi Recanati e Senigallia, la serata in piazza del Papa ad Ancona, per concludere con un altro must dei format dell’impresario falconarese, le Marche in vetrina a Castelraimondo.Maurizio Socci, una conferma«Sono veramente soddisfatto del lavoro fatto e dei risultati raggiunti – ci dice Riga – Il mio lavoro è quello di confezionare uno spettacolo con pochissimi fondi che derivano dagli sponsor privati. Raramente i Comuni intervengono sul lato finanziario, però mettono a disposizione location, operai, forze dell’ordine ed eventi collaterali. Sono format collaudati che quest’anno ho fatto girare con pochi cambiamenti da una città all’altra suscitando apprezzamenti praticamente unanimi a iniziare dal presentatore: Maurizio Socci che si è rivelato un vero mattatore e che ha saputo tenere il filo delle varie serate senza far sforare l’orario. In questa occasione ha avuto come partner una presentatrice d’eccezione: l’assessore alla cultura Elisabetta Torregiani».«La Pedalata è ritornata a Senigallia dopo 12 anni di assenza. Senza grandi clamori ha suscitato subito interesse raccogliendo al termine una coda di centinaia di persone che hanno pedalato accanto a Nino Benvenuti. Hanno fatto il tutto pieno le tre serate dedicate ai Premi di Recanati e Senigallia e quella di Ancona. La ciliegina, poi, l’ho avuta a Castelraimondo con la presenza di Brunello Cucinelli, il re del cashmire. Mentre un artista lo porti sul palco pagando un cachet, un personaggio con Cucinelli ce l’hai solo per amicizia e stima, e questo fatto mi ha gratificato e dato una ulteriore stella a una serata veramente particolare quest’anno. L’intervento di Cucinelli ha affascinato tutti e gli applausi che ha ottenuto sono stati fragorosi e sinceri. In tutto questo devo segnalare l’ospitalità del relais Borgo Lanciano».Tanti gli ospiti della serata che vedeva la stupenda Manuela Arcuri come madrina. Oltre a Cucinelli sul palco sono saliti, tra gli altri, Roberto Oreficini, già responsabile della Protezione civile delle Marche ed ora a Roma, l’ex pugile più amato Nino Benvenuti, l’ex calciatore Massimo Palanca, Luciano Sileoni della Lube, l’imprenditore e presidente del Matelica Calcio Mauro Canil e quasi tutti i sindaci del cratere sismico. Tra gli ospiti si sono esibiti Tony Esposito, il duo Operapop, Andrea Cioli.«Abbiamo voluto ancora di più questa serata dopo il terremoto – ha detto il sindaco Renzo Marinelli -, la presenza di tanti importanti imprenditori vuole essere di stimolo ai nostri giovani, perché anche loro assumano iniziative, perché è proprio nei momenti difficili che si deve tirare fuori il meglio».