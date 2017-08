Peppino di Capri allo Shada In consolle un super team di deejay alla Baia Imperiale

Stasera

Weekend che precede il Ferragosto: un tripudio di appuntamenti ovunque nel clou dell’estate.Allo Shada di Civitanova cena concerto con quello che è un autentico simbolo della canzone italiana: Peppino di Capri. Proprio lui, il melodico Champagne ma anche la ribellione del Twist degli anni 60. Al Naomi di Marina di Montermarciano Red night , il locale sarà allestito per l’occasione e per tutte le donne che porteranno un capo d’abbigliamento o un accessorio di colore rosso l’ingresso sarà gratuito entro le 0,30. Latino e non solo il venerdì per la Terrazza di San Benedetto con la serata Hola Chica. Aloha Samoa è invece la serata del Medusa Club, sempre a San Benedetto.Un nuovo format irrompe alla Baia Imperiale di Gabicce: United Djs, un autentico super team composto da Florian Picasso, Tom Staar, Kim Lee e Streex. Al Mamamia di Senigallia il concerto dell’estate: Alvaro Soler. Lo Shada di Civitanova questa settimana propone uno dei suoi cavalli di battaglia, Cristian Marchi, testimonial Pioneer Dj. Al Mia di Porto Recanati Special Guest Dj Axwell, disc jockey, produttore discografico e attore svedese. Ha fatto parte del gruppo Swedish House Mafia assieme a Sebastian Ingrosso e Steve Angello. Love Food & Enterteinment è il mix di ingredienti del sabato Bagni Andrea di San Benedetto. Mentre La Terrazza Club di San Benedetto presenta il sabato intitolato “Easy Chic”. Serata “Miami Style” al Naomi di Marina di Montemarciano: Latin Power Music & Black Music per il party Urbano in Riviera. Allo Chalet del Mar di Fano serata “Millenniumbug”. Summer Replay al Cayo Coco Beach Club di Porto Recanati.Guest dj Ilario Alicante al Mia Club di Porto Recanati. Al Bora Bora Beach Senigallia un’autentica festa musicale hawaiana. Alle ore 18 arrivano gli Honolulu Hula Boys e Sery Lee per riproporre allegramente un percorso musicale che va dagli anni ’20 agli anni ’50. Alla Terrazza San Benedetto l’aperitivo after beach con gli arrosticini dello zio Peppe. Mentre El Domingo De Gozadera pre Ferragosto è l’appuntamento domenicale al Medusa, sempre a San Benedetto.