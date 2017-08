Riscoprire l'Ulisse di James Joyce con il tour Bloomsday a Dublino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 16 giugno, giorno più importante per la letteratura irlandese, si svolgono le vicende dell’Ulisse di James Joyce, romanzo modernista che ha come protagonista Leopold Bloom. Alle sue peregrinazioni è dedicato il Bloomsday, giorno in cui viene celebrata l’opera con una passeggiata per Dublino sulle orme del novello Ulisse joyciano. Se aveste mancato la data di giugno, non disperate: potrete respirare le atmosfere del capolavoro letterario coi tour organizzati tutto l’anno dal James Joyce Center. L’episodio di Lestrygonians, ad esempio, vede Leopold attraversare Dublino da Middle Abbey Street alla Biblioteca Nazionale: seguite le sue orme fino alla Kildare Street, dove termina il tour dal costo di circa 10 euro.Info www.jamesjoyce.ie