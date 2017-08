Seguendo i passi di Jean Valjean: I Miserabili nello splendore di Parigi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lasciatevi conquistare dalla Parigi di Jean Valjean e degli altri Miserabili, magistralmente narrati da Victor Hugo. Nella città dall’animo romantico per eccellenza, riscoprirete luoghi come il Jardin du Luxembourg, celebre parco in cui Marius vide per la prima volta Cosette, oppure, nei pressi della Tour Eiffel, al civico 7 di Rue Plumet, la casa dove abitava Jean Valjean una volta uscito dal convento. La sua prima dimora a Parigi, però, era nei pressi di Place de l’Italie, oggi area trafficatissima. Nel Marais, invece, c’è la piccola chiesa Saint-Paul-Saint-Louis, in rue Saint-Antoine, scenario del matrimonio tra Cosette e Marius. Nell’ Hotel du Plat d’Etain, nel Marais, potrete pernottare nel cuore di Parigi a partire da 88 euro a camera.Info www.hotelplatdetain.com