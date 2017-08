Dall'Hampshire a Londra: viaggio â€‹romantico sulle orme di Jane Austen

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viaggio romantico nell’Inghilterra di Jane Austen. Dall’Hampshire a Londra, passando per Winchester, Bath e il Kent, rivisitate in chiave letteraria i luoghi descritti o vissuti in prima persona da una delle autrici più amate della letteratura inglese. Il sito Jane Austen Tour consiglia un giro turistico di 2 o 4 giorni - che può essere ampliato - al costo di 400 euro al giorno, per gruppi da 2 a 6 persone, comprensivi del veicolo che vi accompagnerà nelle tappe ed del guidatore. A Bath, rimasta immutata dai tempi della scrittrice, si trova il Jane Austen Centre, dove si può fare una sosta presso la Regency Tea Room e prendere un tè con Mr Darcy in pieno stile british.Info www.janeaustentour.com