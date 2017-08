Finca Vigìa, Cojimae e poi L'Avana: la Cuba firmata Hemingway

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un tour storico di Cuba sulle orme di Ernest Hemingway, che amò a tal punto l’isola da trascorrerci, a intermittenza, circa 20 anni. Donò all’isola caraibica il premio Nobel ricevuto per “Il vecchio e il mare” perché individuò nella città di Cojímar, nella periferia de L’Avana, la fonte di ispirazione del suo capolavoro. Con Get Your Guide si potranno visitare i luoghi del mito, partendo da Finca Vigía, dove Hemingway visse, e proseguendo per Cojimar, fino a raggiungere la capitale cubana. Tra i viottoli dell’Avana Vecchia si potrà ammirare la stanza 511 dell’Hotel Ambos Mundos, dove Hemingway soggiornava negli anni Trenta: qui ogni cosa parla di lui. Il costo del tour parte da 83 euro circa a persona.Info www.getyourguide.it