California dreaming: ecco la terra promessa della Beat Generation

Il California Beat Generation Travel è la proposta di Alidays per scoprire il Golden State attraverso i protagonisti di una delle stagioni più iconiche della letteratura americana. Terra promessa della Beat Generation, la California veniva vista come la penisola del sole e della libertà, delle notti caotiche ed allucinate, dove cercare il significato assoluto della vita. «La California è candida come bucato e ha la testa vuota», scriveva Jack Kerouac nel suo On the Road, e la proposta è proprio un itinerario «sulla strada» all’inseguimento delle orme sue di Miller, Bukowski e Steinbeck.San Francisco, la Babele anticonformista, Big Sur, la costa dei Poeti, e Los Angeles sono solo alcuni dei luoghi del mito che visiterete in 11 giorni a 1800 euro a persona.Info www.alidays.it