Roxana Lefter: «Il fitness come stile di vita: ecco in che modo mi alleno»

L’esordio

Il palmares

La convinzione

I programmi

Passione, determinazione, costanza, sacrificio e una sana alimentazione. È il segreto della cosiddetta “mens sana in corpore sano”, la ricetta della felicità per chi vive di sport, di fitness e di benessere fisico. La ricetta vincente che ha fatto di Roxana Lefter, 22enne jesina italo romena con una carriera nel mondo dello spettacolo e del canto, una autentica star del bodybuilding.L’esordio a giugno, al Rimini Wellness 2017, la più grande fiera del benessere e dello sport, dove l’atleta jesina ha conquistato il secondo posto nella categoria Juniores e il primo nella categoria -166 bikini Ifbb (International Federation of bodybuilding and fitness). «Un’emozione fortissima, perché sono al mio primo anno di gare» racconta Roxana, sorriso dolce e grandi occhi profondi che contrastano un po’ con i suoi muscoli d’acciaio. «Sono traguardi molto importanti per me, raggiunti con tanti sacrifici ma anche con l’aiuto preziosissimo del mio coach Cristiano Catoni, del mio compagno Michael De Pasquale e della mia famiglia che mi sono sempre accanto. E anche grazie alla straordinaria azienda Panatta, mio sponsor in tutte le gare cui dedico la vittoria. Un ringraziamento doveroso anche al presidente della Federazione Ifbb Benedetto Mondello per l’organizzazione delle gare».Dopo Rimini, Roxana Lefter ha conquistato il titolo di vice campionessa italiana di bikini categoria -166 juniores Ifbb sul podio del campionato italiano di bodybuilding Ifbb svoltosi a Roma al Marriot Park Hotel e di vincitrice del Grand Prix OneWayFitness Ifbb di Roma dove è arrivata prima nella categoria bikini -166 e prima nella Juniores. Grandi risultati ma anche un impegno costante e una forza di volontà d’acciaio come i suoi muscoli, per non mollare e per vedere i risultati arrivare pian piano.«Mi alleno due volte al giorno – dice ancora – al mattino a digiuno faccio un’ora e mezzo di cardio e glutei, il pomeriggio sala pesi. La preparazione alle gare è molto dura, seguo un programma fatto di allenamenti e di un piano alimentare adatto al mio stile di vita, calibrato sul mio fisico e sulla mia genetica. Di solito si inizia la preparazione 10/12 settimane prima della gara e oltre all’allenamento va modulata anche la dieta: elimino grassi e calorie. Mangio pulito e sano. Petto di pollo bollito, gallette di farro, albume. Banditi fritti, dolci e spezie, alcolici e stress. Il fisico ha bisogno di riposo, almeno dormire 8 ore a notte. Insomma il fitness dei risultati è uno stile di vita che comporta rispetto delle regole e determinazione».Come racconta Roxana, alla base di tutto c’è una forte convinzione. Passione, costanza negli allenamenti e sacrificio. «Il mio coach Cristiano Catoni è anche un eccezionale motivatore - svela - perché non basta farsi fare una scheda di alimentazione/integrazione e allenamento, il supporto psicologico è fondamentale. Per questo consiglio a chi si avvicina al mondo del fitness (per gareggiare o anche solo per stare bene con se stessi) di farsi seguire da un coach o da un personal trainer. Cardio e pesi, deficit calorico e dieta debbono essere equilibrati alla giusta dose di determinazione. Il percorso va seguito con calma e in modo scrupoloso, senza la fretta del risultato per forza, del “tutto e subito” (assurda pretesa di tanti che porta poi a ricercare artifici non legali). Il fitness è uno stile di vita. La valutazione di un personal trainer unita a una buona dieta, movimento e tanta acqua (fino ai 6 litri al giorno) possono già essere un ottimo inizio».Ora l’atleta jesina sta lavorando duramente per la gara “Arnold Classic Europe” a Barcellona dal 22 al 24 settembre. «Un altro passo fondamentale verso il mio sogno di conquistare la Pro card della categoria bikini, diventare cioè una professionista della mia categoria, che secondo me sintetizza bellezza, raffinatezza, definizione, tiraggio e in cui contano anche il portamento e l’eleganza, il saper posare e camminare».