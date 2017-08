Eppur si muove: in Russia tornano le aziende italiane e fanno il pieno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La 29esima edizione di Cpm - Collection Première Moscow, il più importante salone moda della Russia e dell’Europa dell’Est, in programma dal 30 agosto al 2 settembre al Krasnaja Presnja Expocentr di Mosca, segna una partecipazione dalle alte aspettative anche per le aree speciali ‘Italian Fashion’ promosse e organizzate da Ente Moda Italia, e dedicate alla moda donna, uomo e bambino, abbigliamento, intimo e accessori. Saranno complessivamente protagoniste 124 collezioni italiane - numeri in crescita (+20%) rispetto ai 94 marchi che avevano preso parte nel settembre del 2016, con una conseguente crescita anche della superficie espositiva - che presenteranno le loro novità per la primavera-estate 2018: 89 le collezioni adulto nella sezione Cpm; 21 collezioni bambino nella sezione Cpm Kids; 14 collezioni intimo e beachwear nella sezione Cpm - Mode Lingerie and Swim Moscow. Tante le novità di questa nuova partecipazione di Ente Moda Italia a Cpm Moscow: tra queste da segnalare i 29 nuovi brand alla prima partecipazione; 7 marchi al rientro al salone, tra i quali Braccialini, che sceglie Cpm come piattaforma espositiva per presentare la nuova collezione al mercato russo, e il rientro di Montaliani, realtà di riferimento della camiceria uomo italiana; tra le aziende del beachwear la partecipazione anche del brand Raffaela D’Angelo, da poco premiato in Francia con il prestigioso riconoscimento Créateur de l’année 2017.