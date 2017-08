La moda come opportunità di lavoro: nella creatività le professioni del futuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Digital Pr e Digital brand manager, Graphic designer, Virtual visual merchandiser, Web marketing specialist, Event coordinator: sono queste alcune delle figure professionali più richieste nel mondo della comunicazione, moda e design ma che le aziende faticano a trovare. Il dato emerge da una ricerca di mercato realizzata dal Dipartimento Ricerca, un osservatorio permanente dell’Istituto Modartech per monitorare il mercato e le professioni emergenti. L’analisi, sul tema ‘Creative Jobs: Fashion & Communication - Studio di settore e analisi dei fabbisogni formativi’, è stata condotta nel corso dell’anno accademico appena concluso. Le richieste del mercato sono da sempre oggetto di monitoraggio da parte dell’Istituto di Pontedera (Pisa) che, supportato da un’esperienza ventennale nella formazione in area comunicazione, ha deciso di avviare un nuovo corso post diploma in Fashion & Communication Design. Tante le personalità coinvolte nel programma di studio, in avvio il prossimo ottobre, dallo stilista della Maison Gattinoni Guillermo Mariotto ai giornalisti Cinzia Malvini (La7) e Franco Fratone (Rai), passando per alcune delle più note aziende del made in Italy, come Monnalisa, Ariete e Fondazione Piaggio, o realtà attive in ambito sociale come Fondazione Tim. Con il coordinamento docenti area fashion di Stefano Dominella, presidente della Maison Gattinoni.