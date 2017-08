Miss Italia diventa "democratica": concorso per taglie dalla 42 alla 46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La rivoluzione democratica delle taglie e l’esaltazione della very normal size, dalla 42 alla 46, saranno al centro della prossima edizione di Miss Italia. La finale si terrà a Jesolo il 9 settembre, in diretta su La7 con la conduzione di Francesco Facchinetti. «Oggi la vera bellezza è ‘normal’ perché la normalità, a partire dalla taglia, ha un potere rivoluzionario», spiega Patrizia Mirigliani, che ha sempre più intenzione di valorizzare le taglie dalla 42 alla 46. Resta la fascia curvy, ma le 19 concorrenti dalle linee morbide selezionate andranno a Jesolo direttamente in sfida con le altre miss. In pratica, oltre alla quota protetta di tre miss curvy, potrebbero arrivare in finale anche altre ragazze che potrebbero conquistare giuria e sponsor. «Vorremmo lanciare l’idea - spiega Patrizia Mirigliani - di una nuova ‘normalità’ della taglia, almeno per il concorso ma possibilmente anche nel mondo reale, per riproporre lo storico concetto che ‘la miss è la ragazza della porta accantò», vecchio slogan caro allo storico patron Enzo Mirigliani. La simpatia della gente per le ragazze dalle forme morbide è testimoniata anche dal secondo posto conquistato lo scorso anno da Paola Torrente, taglia 46, che sfiorò il titolo di Miss Italia. Anche la moda oggi propone come ‘must havè del guardaroba estivo il costume anni ‘50».