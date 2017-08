Il jeans dalla Colombia conquista tutte: super forme con Joy Staz

di Martina Marinangeli

Tagli a vista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I jeans che non ti aspetti, quelli che hai sempre sognato ma che difficilmente riesci a trovare in negozio. Nonostante le promesse pubblicitarie delle griffe anche più famose, non è semplice trovare un paio di pantaloni in denim capace di esaltare le forme piuttosto che appiattirlea sorpresa arriva da un brand colombiano, Joy Staz, che in questi giorni ha presentato la sua collezione a Medellina riscuotendo un grande successo. Le foto hanno fatto il giro dei siti online più glamour e in un attimo si è acceso un faro su questa griffe, che ha per testimonial speciale Daniela Ospina, ex moglie del calciatore James Rodriguez. Daniela ha sfilato in passerella con un modello in denim straordinarimanete sensuale e glitterato che ha messo in risalto le sue splendide forme. Ma tutte le modelle del brand Joy Staz hanno taglie “umane” e questo consente all’azienda di jeans di poter disegnare modelli adattabilissimi alle donne che li acquistano.La specialita di Staz è quella di creare modelli particolarmenti audaci: top sopra l’ombelico, shorts sensualissimi che coprono appena i glutei, giubbotti tagliati per esaltare le forme e non nasconderle. Ma anche i jeans hanno un loro perchè, originale e molto attuale.La griffe utilizza applicazioni scintillanti sui modelli strutturati proprio per sostenere e modellare fianchi e fondoschiena senza schiacciare ed evitando così l’effetto allargamento. Importante poi la scelta del posizionamento delle cuciture che serve proprio a realizzare capi particolarmente adattabili a tutte le donne. Sconsigliabile ovviamente il jeans attillato alle oversize ma solo perchè indossare capi del genere - a meno che non siano elasticizzati - creerebbe parecchie difficoltà e disagio. Joy Staz ha poi sigillato la tendenza degli ultimi anni: stop alla vita bassa. I pantaloni tornano ad essere alti sfiorando l’ombelico. E in certi casi contenendo anche gli addomi un po’ più rilassati.