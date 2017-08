Al Tentacolo la cucina tradizionale â€‹di mare tra creatività ed equilibrio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - A due passi dalla spiaggia di Porto San Giorgio, un buon indirizzo dove gustare la cucina di mare della tradizione italiana, rivisitata con creatività ed equilibrio. La proposta gastronomica incentrata sul pescato del giorno, la cura nella preparazione dei piatti, la gestione familiare attenta all’accoglienza, fanno di questo ristorante un punto di riferimento nella zona per gli amanti del pesce. L’ampio spazio all’aperto, immerso in una pineta, regala una terrazza con vista mare dove assaporare le tante creazioni dello chef Astrid Covi. Lasciatevi guidare nella scelta dai consigli di Marco Fedeli, in sala. Da non perdere, la rana pescatrice in crosta di pasta fillo, guanciale, pomodori secchi e melanzane al finocchietto, il filetto di tonno tataki e cipolle borettane o lo squisito polpo con mousse di patate, scalogno e salsa al prezzemolo. Da 35 a 50 euro.Info Tentacolo, lungomare Gramsci Porto San Giorgio – 0734673553