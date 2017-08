Da Marili a Grottammare le delizie della terra incontrano quelle del mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Un ambiente dal design contemporaneo e al tempo stesso accogliente. Una cucina in perfetto equilibrio tra tradizione e sperimentazione. Uno staff giovane e preparato, attento alla stagionalità dei prodotti ed aperto all’uso di tecniche innovative, che vi accompagnerà in un viaggio alla scoperta di abbinamenti inediti ma profumati di ricordi. Sono gli ingredienti di una formula vincente che dal 2012 sta conquistando la stima dei gourmet locali, tanto da meritare un ruolo di primo piano nel panorama della ristorazione picena. Al timone del ristorante Marili, lo chef e proprietario Andrea Mosca con i suoi piatti di terra e di mare, curati nel gusto e nella forma, come il colombaccio alla cipolla e cacao amaro, i tagliolini di grani antichi, faraona ed erbe selvatiche, il tortello marchigiano o il cremoso di lattuga del giorno prima. Da 30 a 50 euro, vini esclusi.Info Ristorante Marili, via Bologna Grottammare – 3421900917.