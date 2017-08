A "La Torre" dello chef Gioacchini le cruditè ti mandano in paradiso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Piatti ricercati e avvolgenti, un ambiente raffinato e scorci da sogno in una location che sembra sospesa sul mare con la sua terrazza a strapiombo sul porto di Numana. Il locale, adatto anche per aperitivi e dopocena, vanta tra i punti di forza l’assortimento dei vini e le sperimentazioni dello chef Paolo Gioacchini. Per chi brama un tuffo nei sapori delicati senza alleggerire troppo le tasche arrivano in soccorso menu fissi da 25 euro per il pranzo. Altrimenti la lista offre molto di più, portando a tavola solo materie prime freschissime. L’assortimento di crudité è un’esperienza da non perdere, a cominciare dalle ostriche e le tagliatelle di seppia, mango, maracuja e ricci di mare. Delizioso i poker di antipasti, dove spicca il baccalà mantecato, mentre tra i primi ravioli di bufala con ventresca di baccalà, bottarga di muggine e uova di aringa. Da 40 a 60 euro.Info La Torre, via della Torre Numana - 0719330747