Carrè di agnello, pecorino e tartufo nero: il Giardino di Biagiali stupisce ancora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN LORENZO IN CAMPO - Un tempo locanda dove gustare piatti semplici della tradizione, oggi il locale è uno dei punti di riferimento gastronomici del territorio. L’ambiente è luminoso ed elegante, con tovagliato bianco, mise en place impeccabile, candele sui tavoli ed ampie vetrate. Ad accogliervi in sala troverete il proprietario e sommelier Massimo Biagiali, coadiuvato dal figlio Paolo, mentre la cucina è affidata agli chef Luciana Morsucci e Fabio Rezzuti. Portano la loro firma piatti eccelsi come il carrè di agnello, tartufo nero e pecorino, le caramelle di patate arrostite con spinaci e formaggio di fossa, gli spaghettoni artigianali con pane, acciughe, olive e capperi, il piccione farcito cotto a bassa temperatura o la squisita tagliata. Completano l’offerta un menu studiato per i bambini, tre diversi percorsi degustativi e svariate proposte vegetariane. Da 35 a 50 euro.Info Il Giardino, via Mattei, S.Lorenzo in Campo – 0721776803.