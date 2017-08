Spaghetto alla Poseidone: trionfo â€‹di pesci e crostacei alla Cambusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - Appena una manciata di tavoli nella saletta disposta su due livelli con travi in legno al soffitto, un ampio arco e pareti intonacate di bianco su pietra a vista del Conero, ai quali d’estate si affiancano altri posti all’aperto per pranzi e cene di grande impatto scenico. Siamo alla Cambusa, centro storico di Sirolo, un grazioso ristorantino di mare nascosto tra i vicoli del borgo medievale. Tra le specialità della casa si distingue il brodetto all’anconetana, gustosa zuppa di pesce locale, preparata con almeno 13 varietà tra pesci e crostacei. Cucinato per minimo due persone, la sua cottura richiede tempo ed è consigliabile prenotarlo prima. Tra i primi più richiesti dalla clientela spicca invece lo spaghetto alla Poseidone: un classico che con delude mai, a base di frutti di mare, pomodorini pachino, finocchietto e peperoncino. Da 25 a 40 euro.Info La Cambusa, via Cialdini Sirolo – 0719331349.