Bianco, nero o bianchetto: odore di tartufo tutto l'anno alla Birra al pozzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUALAGNA - Nero pregiato, scorzone, bianchetto e bianco. Qualunque sia la stagione, al ristorante Birra al pozzo di Acqualagna si respira aria di tartufo tutto l’anno. Situato nelle vicinanze della Gola del Furlo, una delle riserve naturalistiche più interessanti dell’entroterra marchigiano anche sotto il profilo gastronomico, il locale non poteva che offrire una cucina locale, basata sui prodotti tipici del territorio. Il menu spazia dalle paste fatte a mano, come le tradizionali tagliatelle al tartufo e i passatelli insaporiti dalla cottura in brodo, ai saporiti secondi (ad esempio, tagliata marchigiana, selvaggina e agnello del monte Nerone) accompagnati da antipasti e contorni preparati con materie prime accuratamente selezionate come gli affettati del posto, i funghi dell’Appennino, asparagi e insalate selvatiche. Pasto completo da 20 a 30 euro circa, vini esclusi.Info Birra al pozzo, via Pianacce Acqualagna – 0721700084.