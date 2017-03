Ragazzo svenuto in strada ma il suo pitbull non lascia avvicinare nessuno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Riverso a terra, svenuto o quasi, e, a tenere lontano chi voleva soccorrerlo, un pitbull che certo non aveva intenzione di lasciare avvicinare nessuno. Così è stato trovato, da alcuni passanti, a Montecchio di Vallefoglia, un giovane ragazzo del posto. Qualcuno ha tentato di aiutarlo ma il cane non lasciava avvicinare anima viva e chiaramente nessuno aveva intenzione di rischiare. L’animale per fortuna aveva il guinzaglio legato al braccio del padrone. L’unica cosa che restava da fare ai testimoni era chiamare aiuto e così hanno fatto. Sul posto è arrivato in poco tempo sia il personale medico del 118 sia una pattuglia della polizia municipale di Pian Del bruscolo. Sono riusciti a rintracciare i familiari del ragazzo così da riuscire senza problemi consegnare il cane a chi lo conosceva. Sul posto è arrivata la compagna che ha preso in custodia l’animale lasciando ai medici la possibilità di avvicinarsi meglio e prestare all’uomo le prime cure. Il giovane è stato subito dopo caricato sull’ambulanza e portato al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore di Pesaro.