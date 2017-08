Il cavallo cade nel fiume I vigili del fuoco lo sedano e lo salvano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Lo hanno salvato sul torrente Apsa, dove era scivolato accidentalmente nel tardo pomeriggio di ieri. Non è stata un’operazione semplice, quella condotta dai vigili del fuoco di Pesaro, nei confronti di un cavallo adulto. Si trovava a passeggio con il suo padrone quando l’animale è caduto all’interno del corso d’acqua, in località Morciola, non riuscendo più ad uscirne autonomamente. L’intervento è terminato intorno alle 21.45, solo dopo aver sedato il cavallo. Grazie all’ausilio di un trattore, dopo averlo imbragato, il destriero è stato trascinato di forza sulla sponda e poi, sano e salvo, a terra.