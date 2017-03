Accordo tra Comune e Finanza per smascherare i furbetti della case popolari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA – Furbetti delle case popolari e delle prestazioni agevolate: accordo tra la Finanza ed il Comune di Vallefoglia per smascherarli.Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro e la Città di Vallefoglia hanno siglato due protocolli d’intesa finalizzati a potenziare l’efficacia complessiva dell’azione ispettiva in materia di concessione di prestazioni sociali agevolate. Con tali documenti, sottoscritti dal Comandante Provinciale, Colonnello t. ST Antonino Raimondo, e dal Sindaco, Sen. Palmiro Ucchielli, le Amministrazioni si impegnano a cooperare per avviare e gestire un efficace flusso informativo sulle dichiarazioni ed attestazioni rese dai cittadini che richiedono l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e da coloro che richiedono l’ottenimento di benefici e agevolazioni erogate dall’Amministrazione Comunale. In particolare, con tali protocolli, la Città di Vallefoglia si impegna a fornire alla Guardia di Finanza i nominativi, o elenchi di nominativi, nei confronti dei quali emergano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni autocertificate e della documentazione presentata. Da parte sua la Guardia di Finanza, previa attenta selezione dei soggetti segnalati, eseguirà controlli e verifiche su tali posizioni, dando poi comunicazione all’amministrazione comunale delle conseguenti violazioni di natura amministrativa e penale (queste ultime previo nulla osta dell’Autorità Giudiziaria) eventualmente rilevate.