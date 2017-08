Urbino pronta per la Festa del Duca: il Teatro di Corte ritorna a Palazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Torna a Urbino la Festa del Duca, giunta alla sua 36^ edizione. L’intero centro città sarà animato da cortei storici, musica e danze, tornei e giochi di arcieria e tamburi, laboratori per bambini, spettacoli di marionette e giullaria. Numerosi gli spettacoli, molti dei quali mai presenti prima ad Urbino, che si concentreranno in quattro piazze principali: Piazza San Francesco, Piazza della Repubblica, Esedra del Teatro e Piazza Rinascimento. Piazza Duca Federico, come da tradizione, sarà popolata da gruppi storici e banchi di attività dell’epoca riprodotti fedelmente da miniature quattrocentesche. Musici e giullari animeranno le locande, le vie e le piazzette del centro. Grande novità di questa edizione, il ritorno a Palazzo del Teatro di Corte.Nelle giornate dell’11/12/13 agosto il Cortile di Palazzo Ducale sarà infatti animato da opere di Shakespeare, Boccaccio e Dante. Alessio Boni la sera dell’11 agosto, proporrà nella serata del pre-festival “Sonetti d'Amore … e brani d’Amleto". La sera del 12 agosto David Riondino interpreterà dal Decameron di Boccaccio "Bocca baciata non perde ventura". Il 12 e il 13 agosto saranno proposte letture di Dante “La Comedia dell’Inferno” e “Vita Nova” da Claudio Tombini. Biglietti già disponibili in prevendita su Ciaotickets. La sera del 13 agosto, in occasione della Notte del Duca, mercati, locande e spettacoli si protrarranno fino a tarda ora. La rassegna si arricchisce con momenti musicali, coreografie di danza e video tematici su Ronconi, Pasolini e Sanguineti che anticiperanno gli spettacoli. La serata del 14 agosto, chiusura della Festa, sarà dedicata al gioco dell’Aita.