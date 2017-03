Picchia e ferisce col cutter barista che gli nega da bere Arrestato e condannato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO – Prima picchia un barista, poi lo ferisce con un taglierino: arrestato e condannato un studente universitario di Urbino.L’uomo, studente universitario classe ’74, ha avuto un diverbio in un locale del centro perché voleva bere alcolici all’esterno, cosa vietata da un’ordinanza, e di fronte al rifiuto ha colpito con calci e pugni un giovane barista turco. Lo studente si è poi allontanato, ma è tornato in serata e, quando gli hanno chiesto di andarsene, ha aggredito il barista con un taglierino causandogli una profonda ferita su tre dita di una mano, per una prognosi di 25 giorni. Lo studente è stato arrestato ed oggi è stato condannato a 6 mesi per lesioni, minacce e porto di oggetti atti a offendere.