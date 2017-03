Insospettabile preso con la cocaina. «Perso il lavoro, adesso spaccio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Oltre che incallito spacciatore era anche furbo. Tagliava la cocaina con farina bianca per aumentare gli incassi. L’azione del Radiomobile dei carabinieri di Urbino che ha visto finire nei guai un 60enne, I. F., residente a Gallo di Petriano da circa 10 anni ma originario della provincia di Lecce, incensurato, disoccupato (ha perso il lavoro nel settembre scorso) e separato.A bordo della sua auto, parcheggiata in pieno centro a Gallo di Petriano, è stato sorpreso con un discreto quantitativo di cocaina pronto per essere distribuito a giovani locali, a studenti e cittadini di Urbino e di Ponte Armellina. Durante i controlli sono stati rinvenuti 18 involucri di “neve” da 1 grammo ciascuno nascosti in tre pacchetti di sigarette.Nella successiva perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto ulteriori 36 grammi di cocaina ancora da. Sono spuntati fuori anche 6.500 euro di diverso taglio, materiale per confezionare le dosi e due bilancini. L’ex operaio di una industria locale del mobile si è giustificato che «si è messo a vendere droga da quando è stato licenziato e ha perso il lavoro».