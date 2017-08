Prima ruba un'auto poi evade dai domiciliari Due arresti in un giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Arrestato per furto sabato scorso e riarrestato per evasione dai domiciliari il giorno dopo. Un noto pregiudicato di Urbania, 54 anni, ha rubato una Fiat Punto, parcheggiata qualche minuto prima da una donna durantina. La povera signora, quando è uscita dal negozio, non credeva ai suoi occhi. In men che non si dica l’auto si era volatilizzata. Chiama il 112 e arrivano di lì a poco le compagnie dei Carabinieri di Urbania e Sant’Angelo in Vado. Un giro con le vetture di servizio per l’antica Casteldurante e l’auto viene subito localizzata in città. Però è chiusa a chiave. Ma ecco che il furfante arriva in bicicletta. La “vedetta” avvisa i colleghi che lo circondano mentre stava riaprendo l’auto per partire chissà dove. Arrestato e Fiat Punto riconsegnata alla proprietaria. La Procura disponeva, in attesa del pronunciamento del Giudice, gli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Fatto sta che alle 19.30 di domenica, una pattuglia di Carabinieri, lo vede passeggiare tranquillamente nel centro del paese. Si configura un’evasione. Nuovo arresto e portato in camera di sicurezza ad Urbino in attesa della convalida di entrambi gli arresti.