Bagnino salva due bambini in difficoltà poi muore per soccorrere il padre

FANO - Un bagnino di salvamento è morto questa mattina nel mare antistante la spiaggia di Torrette di Fano per trarre in salvo dei bagnanti in difficoltà. La vittima Pierluigi "Bisgio" Ricci, fanese di 57 anni molto conosciuto in città per la sua precedente attività di ristoratore, dall' "Enoteca Drogheria Ricci" fino al Mocambo e al Caicco. Lascia un figlio.Secondo le prime informazioni sarebbe entrato in mare per trarre in salvo due bambini. Dopo averli portati a riva, si sarebbe tuffato nuovamente per aiutare il padre che annaspava tra le onde, rimanendo lui stesso vittima del mare. Sarebbe morto per lo sforzo. Padre e bambini sono stati portati al Pronto soccorso. Sul posto, per ricostruire l'accaduto la Guardia costiera.