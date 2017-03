La fortuna concede il bis Vince 11mila euro con due gratta e vinci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN LORENZO IN CAMPO – La fortuna bussa due volte a San Lorenzo in Campo. Al Bar Centrale di Marisa Morrieri, sono stati vinti, per la decima volta, ben 10.000 euro con il gratta e vinci, nello specifico un Maxi Miliardario da 20 euro.Il fortunato è un laurentino, cliente abituale che vuole rimanere anonimo, e che ha avuto la fortuna pochi giorni dopo di vincerne altri mille.