Ventimila fiammelle in riva al mare: tutto pronto per la Notte delle Candele

PESARO - E’ l’evento più atteso dell’estate di Pesaro e uno dei principali di tutto il territorio marchigiano, che quest’anno potrebbe richiamare lungo i 7 chilometri di spiaggia più di 40 mila persone, attirando turisti e visitatori da fuori città. La Notte delle candele programmata a San Lorenzo (giovedì 10 agosto) con le stelle cadenti, arrivata alla terza edizione, è pronta a sprigionare tutta la magia e la bellezza create dalle ventimila fiammelle che dal tramonto faranno capolino tra stabilimenti balneari, spiagge libere e a pelo sull’acqua. Hanno aderito tutti i 67 stabilimenti balneari della costa di Pesaro, da Baia Flaminia a Fosso Sejore, passando per viale Trieste e Sottomonte. L’offerta dei bagnini sarà variegata: tavolate a riva a lume di candela, cene alla gluppa, oppure si potrà cenare nei punti ristoro degli stabilimenti balneari che proporranno menu ad hoc per la notte di San Lorenzo. E a seguire intrattenimenti con musica, karaoke, spettacoli a riva per regalare una serata di sano divertimento alle migliaia di partecipanti. La sistemazione delle ventimila candele (di cui 8 mila offerte dal Comune), con il supporto di 150 volontari, inizierà intorno alle 19.