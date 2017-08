Vandali scatenati: rotte le sedie della rassegna del cinema all'aperto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Questa estate la zona mare continua ad essere funestata da atti vandalici compiuti in piena notte. Tra sabato e domenica ad essere presa di mira è stata piazza Agide Fava dove sono sistemate, una sopra l’altra e chiuse da transenne, sedie di plastiche utilizzate per seguire la programmazione del “Cinema sotto la luna”. Diverse sedie sono state letteralmente fatte a pezzi e lasciate sparse sul selciato della piazza mentre altre sono sparite del tutto. E’ ovvio che non si tratta di un danno di grande valore ma la stupidità e l’inutilità del gesto lascia interdetti. Senza parole gli organizzatori del Cineclub che hanno postato sulla pagina Facebook le foto dello “scempio” "L’episodio potrebbe essersi verificato poco dopo le cinque della mattina – spiega Ivan Italiani – ho saputo che a quell’ora alcuni residenti in un palazzo di fronte alla piazza hanno sentito rumori e grida ed hanno chiamato le forze dell’ordine. E’ probabile che la rottura delle sedie sia collegata a questo episodio. Data la notorietà del cineclub che organizza la rassegna, lo Shining, e la fama dell’iniziativa stessa, sono stati davvero tanti i commenti di solidarietà al gesto tra parole di denuncia per gli ignoti malfattori e la stima per Ivan Italiani e Marcella Leonardi del Cineclub Shining.