Ubriaco cinque volte oltre i limiti va con l'auto contro un palo: denunciato

PESARO - E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza il romeno di 42anni che nel tardo pomeriggio di domenica ha abbattuto un lampione all’altezza della rotatoria dell’arco del Miralfiore, dopo aver perso il controllo dell’auto. L’uomo, come hanno confermato i test alcolemici, aveva un notevole tasso di alcol nel sangue, quasi cinque volte il consentito. Imboccando la rotatoria ha perso il controllo e, uscito di strada, si è schiantato contro il lampione posto ai margini della carreggiata che poi è stato abbattuto e rimosso perchè poteva essere pericoloso per l’incolumità pubblica. Il conducente è rimasto comunque illeso. Sul posto per i rilievi la polizia municipale.