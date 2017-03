Spaccia eroina vicino alla stazione, ma il fiuto di Donny lo inchioda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Nel corso di un servizio di pattugliamento e controllo in Rimini centro, l’altra sera, presso la stazione ferroviaria, finanzieri del nucleo operativo, con l’ausilio dell’unità cinofila operante con il cane antidroga ed antivaluta “Donny”, hanno tratto in arresto un pesarese per detenzione ai fini di spaccio di eroina. Nello specifico, mentre percorreva le scale del sottopasso, M. M. di 23 anni, colto di sorpresa ha gettato per terra un involucro termosaldato in plastica , ma è stato bloccato.