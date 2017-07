Scontro tra auto e scooter sulla Statale 16: centauro finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un tamponamento tra auto e scooter si è verificato lungo la Statale Adriatica poco dopo l’incrocio con Fosso Sejore. Per cause non del tutto chiare an’Alfa Romeo è stata colpita centralmente nel posteriore da uno scooter. A restare ferito, ma per fortuna non in condizioni gravi, è stato però il conducente del mezzo a due ruote. E' stato trasportato al pronto soccorso da un’ambulanza della Potes. Inevitabile il rallentamento di traffico avvenuto immediatamente dopo l’incidente.