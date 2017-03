Salto di corsia, palo abbattuto e auto fuori strada Paura sulla tangenziale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ha perso probabilmente il controllo dell’auto il conducente che è finito fuori strada contro le barriere di protezione della strada Interquartieri, all’altezza del distributore Oilone e poco lontano dalla rotatoria che si innesta con via Solferino.La Fiat grigia prima di finire fuori strada ha anche abbattuto un palo dell’illuminazione pubblica e dai segni e dai detriti lasciati in strada il conducente ha persino superato il muretto divisorio tra le due carreggiate finendo in quella opposta. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Pesaro, i vigili del fuoco e la Potes ma non risulta nulla di grave per l’automobilista. Il traffico invece ha subito doversi rallentamenti.