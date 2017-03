Ruba profumo e giubbotto al supermarket e strattona una guardia: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Ruba un profumo al supermercato, ma, scoperto, strattona violentemente una guardia giurata per coprirsi la fuga: arrestato.I Carabinieri della Stazione di Borgo Santa Maria, hanno tratton arresto, in flagranza di reato, un 22, residente nell’entroterra di questa Provincia, già noto per trascorsi giudiziari, disoccupato, poiché ritenuto responsabile di rapina impropria. Il giovane, sorpreso all’interno della galleria del centro commerciale “Rossini Center”, immediatamente dopo aver asportato una confezione di profumo, che aveva nascosto sulla sua persona, usava violenza nei confronti di una guardia giurata del citato esercizio, al fine di garantirsi la fuga.L’immediata perquisizione personale effettuata dai militari, consentiva di rinvenire il cosmetico appena trafugato nonché un giubbotto risultato asportato il 19 marzo scorso all’interno dello stesso esercizio commerciale. La refurtiva è stata restituita agli aventi diritto. In mattinata odierna, il Gip del Tribunale di Pesaro, convalidava l’arresto e disponeva, nei confronti del giovane, la misura dell’obbligo di presentazione giornaliera presso la Stazione Carabinieri di residenza in attesa del processo.