Il Rof parte con il botto Parata di vip a "Le siège de Corynthe"

PESARO - Ha rischiato di essere un red carpet bagnato quello di ieri sera all’Adriatic Arena per la sfilata di autorità e ospiti prestigiosi per la prima de Le siège de Corynthe (direttore Roberto Abbado e regia affidata Carlus Padrissa della compagnia catalana La Fura dels Baus).Presenti direttori, Sovrintendenti e musicologi da tutta Italia: a partire da Colas Damien, curatore della nuova edizione critica de Le siège e musicologo, il Sovrintendente il direttore dell’Orchestra Rai, Ernesto Schiavi e Paola Carruba, Salvatore Giordano, direttore Confindustria, Anna Maria Meo, direttore generale del Teatro Regio di Parma, il Sovrintendente della Fondazione Toscanini Luigi Ferrari, che fu direttore del Rof negli anni ’90 e Maurizio Roi, sovrintendente Teatro Carlo Felice di Genova, Nicola Pardini di Rai Cultura e conduttore Rai Paolo Notari, Cristiano Ostinelli di Casa Ricordi e il collezionista rossiniano Sergio Ragni. Ha onorato della sua presenza anche il presidente Agis Carlo Fontana, a cui ieri mattina, è stato consegnato un attestato di “plauso e riconoscenza della città” per “l’opera di promozione del nome della città di Pesaro, per il sostegno e la collaborazione sui progetti legati alla importante tradizione musicale pesarese”, dal Sindaco e vicesindaco di Pesaro e dal Sovrintendente del Rof Gianfranco Mariotti.Lo stravagante melomane belga, Peter Van Damme, affezionatissimo fruitore del Festival, aveva ieri sera la sua “tradizionale” giacca a 7/8 di colore viola scuro con la scritta ricamata in bianco “Rossini”. Parterre aperto anche ai politici: dagli onorevoli Alessia Morani ed Ernesto Preziosi, al Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e il consigliere Andrea Biancani.