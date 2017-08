Retata anti spaccio: trovate "erba", eroina ed hashish 21 identificati, 15 stranieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Retata nei luoghi dello spaccio e del degrado. Un’operazione che coinvolto circa 15 uomini tra poliziotti, carabinieri e agenti della Polizia Locale. Tutto concentrato nei pressi della stazione, soprattutto al parco della Rimembranza, dove sempre più cittadini hanno segnalato la presenza di persone che bivaccano, prostitute e spaccio. L’operazione guidata dalla Questura ha portato all’identificazione di 21 persone. Ma anche al ritrovamento di 60 grammi di sostanze stupefacenti nascoste sotto una siepe. Ci hanno pensato i cani dell’unità cinofila a ritrovare hashish, marijuana e due ovuli che saranno analizzati in laboratorio. Ma probabilmente si parla di cocaina ed eroina. Un ovulo verde, lo stesso tipo di confezione rinvenuto in occasione di altri arresti per eroina, la stessa che avrebbe provocato l’overdose al parco Miralfiore un mese fa in pieno giorno. Tra i 21 identificati, 15 sono stranieri, 13 hanno precedenti per spaccio. E a un ragazzo del Gambia sono stati trovati addosso 600 euro, probabile provento di spaccio. Lui assieme a un pakistano sono stati portati in questura per ulteriori approfondimenti. Uno di loro è richiedente asilo politico, l’altro totalmente clandestino.