Raffica di furti in case e negozi: rubati anche alcuni micini dal gattile

PESARO - Nottata di furti. E i ladri si portano via persino quattro micini dal gattile di Santa Veneranda. Il primo colpo messo a segno dai ladri è stato in Strada Cerreto, tra Novilara e Santa Maria dell’Arzilla. Qui i malviventi hanno approfittato dell’assenza dei proprietari, una famiglia svizzera in vacanza, per intrufolarsi in casa e asportare 500 euro in contanti. Altro colpo al supermercato Despar di via Minghetti. Hanno forzato una porta per poter entrare e dirigersi alla cassa. Non c’erano allarmi e i malviventi hanno agito indisturbati portando via circa 650 euro. Furto anche in via Vincenzo Rossi alla lavanderia Bolle di Sapone.Dopo aver forzato l’ingresso sono riusciti a prendere qualche spiccio nel fondo cassa, un furto di entità ancora da quantificare ma non ingente. Ma non è tutto perché c’è chi punta ai soldi, chi ai cellulari o prodotti d’elettronica e chi agli animali. Già perché ieri, intorno all’ora di pranzo, sono stati rubati quattro mici dal gattile di santa Veneranda. I gestori del gattile hanno denunciato il furto, ma tutto è video sorvegliato dalle telecamere di sicurezza che dunque hanno inquadrato gli autori del furto.