La Notte delle Candele batte anche â€‹il maltempo: in 30mila sulle spiagge

PESARO - La pioggia non rovina la magica Notte delle Candele. «Oltre 30mila persone sono scese in spiaggia, si conferma un grande evento popolare e turistico, una delle feste più belle dell’estate» dice Ricci. Le nubi minacciose e la pioggia che nel primo pomeriggio sono spuntati su Pesaro hanno rischiato ieri di annullare e rinviare, probabilmente di 2 o 3 giorni, la Notte delle Candele.Ma non ce n’è stato bisogno. Bagnini e organizzatori sono rimasti per qualche ora con il naso all’insù, mantenendo allo stesso tempo un filo diretto con la Capitaneria di Porto per verificare le condizioni del vento. Poi le condizioni del tempo sono migliorate, anche se intorno alle 18.30 un’ultima pioggia ha fatto temere il peggio. Ma la perturbazione era ormai in fase di esaurimento e di lì a poco il cielo si è aperto, mostrando i colori dell’arcobaleno. La comunicazione ufficiale del sindaco Matteo Ricci diffusa sui social, «è tutto confermato, buona festa», ha aperto la strada alla tanto attesa Notte delle Candele. Dopo le 19 i sette chilometri di spiaggia hanno iniziato piano piano a riempirsi, e in tanti hanno risposto all’appello di vestirsi di bianco, mentre a riva bagnini e volontari allestivano le tavolate e le comitive si organizzavano con la gluppa da casa.