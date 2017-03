Passa la mozione: vaccini obbligatori per poter iscrivere i bimbi ai nidi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Vaccino obbligatorio per i bambini che frequentano gli asili nido comunali o convenzionati: la mozione passa in consiglio comunale di Pesaro.Il documento chiede in particolare a sindaco e giunta di «monitorare in Regione l'iter di votazione, affinché arrivi in Consiglio regionale il prima possibile, tanto da poter applicare la normativa per il prossimo anno scolastico». Con l'atto, il Consiglio comunale esprime «soddisfazione per l'iter intrapreso dalla Commissione sanità della Regione che in tempi rapidi ha provveduto a licenziare una proposta di legge che obbliga la vaccinazione per i bambini che intendono frequentare i nidi». Contrari alla mozione i consiglieri del M5S.