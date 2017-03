Magnete e borsone schermato: arrestato taccheggiatore seriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Nella borsa non c’era refurtiva ma solo perché si era accorto di essere stato scoperto. Resta in carcere il taccheggiatore seriale dopo l’udienza di convalida. Lui è un moldavo di 53 anni. Il fatto è accaduto al Centro Palas della Torraccia. L’uomo è entrato nello store di abbigliamento e si è aggirato con un atteggiamento sospetto che non è sfuggito al titolare. In mano aveva un borsone e toccava la merce come se volesse fare una selezione. Quando è uscito il titolare lo ha inseguito fino all’auto. Raggiunto il moldavo dopo una breve corsa, costui si è rivoltato contro il titolare ed ha cominciato a strattonarlo e ad intimargli di lasciarlo andare. A soccorso però sono arrivati altri commessi del negozio che nel frattempo avevano chiamato i carabinieri. All’arrivo dei militari il moldavo è stato bloccato. Dopo la perquisizione si è scoperto che il borsone era vuoto ma conteneva una schermata interna che viene usata per non fare scattare l’antitaccheggio. Il fatto che all’interno non ci fosse nulla era dovuto al fatto che si era accorto di essere tenuto. Nell’auto a conferma di ciò i carabinieri hanno trovato un potente magnete, usato per sbloccare le placche antitaccheggio, e altri strumenti per furto e taccheggio.