Ladri spietati nella sede dell'associazione assistenza spastici

PESARO - La scia di furti continua. Nel mirino dei ladri l’Aias, associazione italiana assistenza spastici. I ladri non hanno alcun ritegno e hanno forzato la porta della sede dell’associazione in Corso XI Settembre. Hanno cercato di rubare qualcosa, ma non trovando nulla si sono avventati sul distributore automatico di merendine. Hanno divelto lo sportello per prelevare l’incasso, una manciata di spiccioli. Il furto in sé è di poco conto, ma i danni all’ingresso e l’effrazione in un luogo di alto valore simbolico rendono l’episodio ancora più condannabile. Non è la prima volta che i ladri si dimostrano del tutto insensibili di fronte ad associazioni che operano per il bene dei più deboli o svantaggiati. Solo poche settimane fa, a pochi metri dall’Aias un colpo all’Ant, l’associazione impegnata nell’assistenza domiciliare ai malati di tumore.