I ladri buongustai rubano diciotto salami appesi in un garage

PESARO - Basta con i soliti stereotipi. I ladri non rubano solo soldi, gioielli, computer, telefonini di ultima generazione, auto, orologi o oggetti di valore da rivendere. Forse la crisi, forse l’evidenza di non trovare quello che ci si aspettava e così i malviventi l’altra notte si sono portati via salami e prosciutti. Il furto è stato commesso l'altra notte nel quartiere di Pantano. Non è chiaro se sia stata una banda o un ladro solitario, ma è stata commessa un’effrazione in un garage e una volta dentro hanno rovistato senza trovare nulla. Così hanno rubato ben 18 salami appesi. E dato che c’era anche un prosciutto si sono portati via anche quello. Il furto è stato denunciato alla Polizia che è intervenuta per i rilievi di legge. Non è certo la prima volta che i ladri si accaniscono su oggetti considerati fuori target per un furto. Che dimostrano la sfrontatezza di forzare una porta pur di arraffare pochi spicci o oggetti di scarso valore.