Notte di paura a Fiorenzuola «Aiuto, il fuoco sale verso di noi. Che eroi i pompieri»

PESARO - «Aiuto, il fuoco avanza, viene verso di noi. E’ sotto la falesia, qui, sotto di noi». Così urlava la famiglia Franca-Francesconi, in strada delle Mura Castellane. Una vita vissuta a Fiorenzuola e la paura di vedere la propria casa a picco sul mare, e tutto quanto costruito negli anni, distrutto e carbonizzato.«Il fuoco è arrivato virulento e veloce, avanzando pezzo per pezzo lungo tutto il crinale – racconta ancora sotto choc la signora Franca – una notte insonne passata con i vigili del fuoco impegnati in uno dei presidi verso le falesia, attivato in emergenza nella notte e in più punti minacciati, del borgo. E’ stato terribile, un incubo. I ragazzi dei vigili del fuoco non facevano in tempo a domare un focolaio lungo il crinale, che subito dopo se ne apriva un altro più violento, spostandosi fra un canalone e l’altro. Se i vigili del fuoco anche con rinforzi da Senigallia e da altre zone, non fossero intervenuti così in massa e velocemente, il fuoco avrebbe oltrepassato il crinale, raggiunto il giardino e poi la casa e sarebbe stato incontrollabile. Tutto il paese ha rischiato di non farcela. Stremati, all’alba e guardando il giorno nascere , ci siamo abbandonati a un pianto e ad una preghiera».