Ragazzo ferito alla mano con un coltello al Campus Arrestato l'aggressore

PESARO - Arrestato con l'accusa di tentato omicidio il 19enne macedone, responsabile di aver aggredito e accoltellato ad una mano uno studente dell’istituto Benelli.E' accaduto al bar esterno del liceo Scientifico, al Campus. Il macedone, disoccupato e residente a Gallo di Petriano, non era solo, ma faceva parte di un gruppetto di coetanei suoi connazionali, che secondo quanto appurato dai militari, sono soliti stazionare, anche più volte al giorno, proprio al bar del Campus, frequentato soprattutto dagli studenti. Poche ore dopo l’aggressione, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Pesaro, hanno individuato il 19enne. Lo studente del Benelli è stato per fortuna solo preso di striscio, con un piccolo taglio alla mano, guaribile in un paio di giorni.