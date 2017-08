Camper si ribalta sull'autostrada: tra Pesaro e Fano 5 km di code

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Era già intenso il traffico sull'A14 nel tratto tra Pesaro e Fano tanto in direzione nord e ancora di più in direzione sud poi è arrivato anche l'imprevisto, Intorno alle 11,45 un camper - per cause in corso di accertamento si è ribaltato - nella carreggiata sud - mandando in tilt la viabilità. Circolazione sospesa, traffico che in un attimo è andato in tilt, cinque chilometri di coda e rallentamenti tra le proteste e la rabbia degli automobilisti.