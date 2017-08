Coppia nella spiaggia vietata dopo l'incendio: lei colpita dal sasso finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Potenziare tutti i sistemi di prevenzione anti-incendio lungo i percorsi e le zone più sensibili del colle San Bartolo. Lo chiedono i responsabili dei vigili del fuoco di Pesaro, all’indomani della visita del ministro Galletti nei luoghi dell’incendio. L’area da Vallugola a Santa Marina Alta, resta sorvegliata speciale durante il giorno e anche nella notte. Ma turisti e curiosi, che mettono a repentaglio anche la propria sicurezza non mancano, nonostante ordinanze e divieti. L’appello delle forze dell’ordine e del Parco, infatti, è quello di osservare i divieti per non intralciare le operazioni di bonifica e monitoraggio. Invece, proprio ieri pomeriggio, una giovane coppia è scesa in un tratto di spiaggetta sotto il tetto del mondo, fra Vallugola e Casteldimezzo, in un’area vietata su un fronte complessivo di sei chilometri alla balneazione, navigazione e qualunque altra attività. Un’area già a rischio frana. La giovane è stata infatti colpita, per fortuna in modo lieve, di striscio, dalla caduta di un piccolo masso, poco più che un sasso, che probabilmente si è staccato dalla falesia sovrastante. Nulla di grave, per fortuna, che ha richiesto comunque un controllo all’ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri, mettendo così di nuovo in allerta un sistema di controlli e uomini già molto provato dopo l’incendio.