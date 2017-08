Colpo al distributore: ragazza â€‹si schianta contro i trattori in strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Tragedia fiorata a Pesaro, dove una ragazza si è schiantata con l’auto contro due trattori messi di traverso sulla strada da alcuni banditi che stavano saccheggiando un distributore di benzina.E’ successo nella notte in strada del Montefeltro, quando i ladri hanno rubato una ruspa alla vicina azienda Pica e due trattori da un privato cittadino. Hanno utilizzato la pala meccanica per assalire il distributore di benzina poco lontano e i due trattori per bloccare la strada. Proprio su uno dei trattori si è schiantata la ragazza con la sua automobile, per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Gravi i danni al distributore Q8, l’ennesimo assalto ha prodotto danni e bottino ancora tutti da quantificare. Indaga la polizia