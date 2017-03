Tutta la città in apprensione per il centauro 15enne gravemente ferito in gara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Apprensione a Pesaro per la sorte del 15enne coinvolto ieri in un grave incidente sulla pista di Ponzano di Fermo.Il ragazzo pare che sia stato preso in pieno da un altro concorrente anche se la dinamica non è ancora chiara. Il ragazzo stava gareggiando nella categoria 125 due tempi ed era al debutto della sua attività agonistica nel motocross, partecipava al torneo con il Team Fix. Quando è avvenuto lo scontro, la manifestazione era quasi terminata. L’incidente è successo nella parte finale della pista che si riallaccia alla partenza. Subito è intervenuta la Croce Verde di Monte San Pietrangeli che si trovava già sul posto, arrivata in un secondo tempo anche un secondo mezzo del 118. Il ragazzo è trasportato d’urgenza a Torrette. Pur essendo in condizioni gravi non era in fin di vita quando è decollato con l’eliambulanza alla volta del nosocomio anconetano.