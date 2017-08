Un camion perde il carico â€‹sull'autostrada: donna colpita e portata all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Camion perde il carico sull’autostrada A14 ed un frammento colpisce una donna che finisce all’ospedale.E’ successo in mattinata sulla corsia nord dell’autostrada A14 tra Fano e Pesaro nei pressi dell’autogrill Foglia Ovest. Un camion che trasportava materiale edile ha perso, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, parte del suo carico sulla carreggiata. Un rondella è partita colpendo alla gamba una donna che era all’autogrill: la signora, ferita, è stata portata al pronto soccorso. I vigili del fuoco hanno ripulito la carreggiata ripristinando la circolazione che aveva subito alcuni rallentamenti.